15.03.2021 11:55

Харьковские ученики стали стипендиатами Президента Украины

Девять учеников и выпускников учреждений общего среднего образования города Харькова удостоены стипендий Президента Украины.

Как сообщили в Департаменте образования, учащиеся награждены согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 16.02.2021 №200 за победу в III этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины 2020 года.



Лауреатами стипендии Президента Украины стали победители конкурса:



- в научном отделении языкознания – Эвелина Талебзадех, ученица Харьковского учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» (секция «Французский язык»); Евгений Воробьев, выпускник Харьковской специализированной школы №162, студент Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (секция «Английский язык»);



- в научном отделении литературоведения, фольклористики и искусствознания – Анастасия Мастерова, выпускница Харьковской гимназии №1, студентка Киевского университета имени Бориса Гринченко (секция «Зарубежная литература»);



- в научном отделении философии и обществоведения – София Василенко, выпускница Школы искусств Харьковского городского совета, студентка Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (секция «Социология»);



- в научном отделении истории – Марина Довгаль, выпускница Харьковской гимназии №14, студентка Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (секция «Историческое краеведение»);



- в научном отделении химии и биологии – Дарья Ярмак, выпускница Харьковской гимназии №144, студентка Харьковского национального медицинского университета (секция «Медицина»);



- в научном отделении технических наук - Илья Демиденко, выпускник Харьковского технического лицея №173, студент Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (секция «Технологические процессы и перспективные технологии»);



- в научном отделении компьютерных наук – Игорь Мичурин, выпускник Харьковской гимназии №55, студент Харьковского национального университета радиоэлектроники (секция «Мультимедийные системы, учебные и игровые программы»); Максим Обозный, выпускник Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия», студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (секция «Технологии программирования»).