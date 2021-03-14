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14.03.2021  20:49   

На выходных завершается онлайн-марафон по украинскому языку

Всеукраинский открытый марафон по украинскому языку имени Петра Яцика завершится 21 марта 2021 года.

Марафон проходит в четыре этапа.
 
Ознакомиться с правилами можно на странице Всеукраинского открытого марафона по украинскому языку имени Петра Яцика.
 
Задачи на платформе  «HUMAN». будут доступны участникам в 10:00 19 марта 2021 года.
 
Наоним, что участниками марафона стали учащиеся 3-11-х классов учреждений общего среднего образования, ученики учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, студенты, курсанты.  
Источник:   Сайт ИМСО
 Тэги:  онлайн-марафон, украинский язык, харьков, украина
 
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