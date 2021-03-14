На выходных завершается онлайн-марафон по украинскому языку

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 15 марта Какой бы гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, не торопитесь ее реализовывать. Сегодня эмоции перевешивают логику, так что вероятность ошибиться очень велика.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 15 марта С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.