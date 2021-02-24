24.02.2021 18:24

Игорь Терехов принял участие в презентации реконструированного корпуса харьковского вуза

В университете городского хозяйства открыли реконструированный архитектурный корпус.



//city.kharkov.ua

.В мероприятии приняли участие исполяющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, руководители строительных предприятий региона.

Гостям показали обновленные творческие мастерские, учебные аудитории и лаборатории.

Как сообщил ректор университета Владимир Бабаев, если раньше в этом корпусе занимались студенты разных факультетов, то теперь он полностью отдан под нужды факультета архитектуры, дизайна и изобразительного искусства. Меньше чем за год корпус полностью преобразился. Именно там в сентябре прошлого года открылась выставочная галерея «Атриум».

«В прошлом году на первый курс к нам пришло на 20% больше студентов, чем за год до этого. И это в год карантинных ограничений, в сложных условиях! Это была огромная волна молодых людей, которые хотят получить образование в нашем университете. И мы должны на 100% соответствовать их ожиданиям, предоставить им лучшие возможности для обучения. И потом, после выпуска, получив необходимые знания и умения, они будут работать на благо города и его жителей», - отметил Владимир Бабаев.

В свою очередь Игорь Терехов подчеркнул, что университет городского хозяйства является профильным высшим учебным заведением для Харьковского горсовета и постоянно совершенствуется.

«Ваш вуз не стоит на месте, и это стимул для студентов развиваться и творить. Для нас это тоже стимул развивать Харьков, чтобы его возможности соответствовали запросам и преподавателей, и студентов. Я благодарен Владимиру Бабаеву, который является генератором всех преобразований в университете, и всем строителям, которые и финансами, и ресурсами помогали реконструировать корпус. Все направлено на то, чтобы наши студенты получали современное образование, творили и работали в Харькове», - отметил Игорь Терехов.

Также он вручил Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета преподавателям и сотрудникам университета, которые участвовали в реализации проекта реконструкции архитектурного корпуса.