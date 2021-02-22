22.02.2021 16:49

В городе возобновились курсы цифровой грамотности

Бесплатные курсы цифровой грамотности в городе Харькове снова работают в режиме оффлайн.

Об этом сегодня, 22 февраля 2021 года, на пресс-конференции в Харьковском пресс-клубе сообщила заведующая сектором развития цифровых навыков Департамента цифровой трансформации Виктория Моисеенко.

По ее словам, такие курсы были открыты в городских библиотеках в 2020 году. Они рассчитаны на пенсионеров, а также тех людей, которые хотели бы улучшить свои навыки пользования цифровыми технологиями.

«Из-за карантина работа курсов в библиотеках была приостановлена, но сейчас они уже возобновлены. Обучение проходит по двум направлениям – «Компьютер с нуля» и «Смартфон с нуля». Уже поступило около 500 заявок от желающих пройти учебу», - отметила Виктория Моисеенко.

Также она напомнила, что на базе все тех же библиотек, а также центрального и регионального центров предоставления административных услуг созданы центры доступа к цифровым технологиям. Там харьковчане могут улучшить свои цифровые навыки и воспользоваться городскими онлайн-сервисами и услугами. Кроме того, можно воспользоваться образовательными сериалами на национальной платформе «Дія. Цифрова освіта» и другими материалами.