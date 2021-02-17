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17.02.2021  13:13   

В Харькове создали образовательный Telegram-канал для учителей

Педагогов Харькова приглашают присоединиться к Telegram-каналу «Digital.info учителей Харькова».

В Харькове создали образовательный Telegram-канал для учителей

Telegram-канал был создан Департаментом цифровой трансформации совместно с Департаментом образования, чтобы предоставить учителям дополнительную помощь в овладении цифровыми инструментами, которые необходимы в организации образовательного процесса. Канал полезен для всех - как для учителей, которые только учатся работать с цифровыми технологиями, так и для опытных пользователей.

«Digital.info» помогает учителям сэкономить время, ведь в одном месте будет собрана только полезная информация о цифровых инструментах. Такой способ коммуникации позволит не только улучшить цифровые навыки, но и создать комьюнити учителей-единомышленников, которых объединяют общие вопросы и стремление их решить», - отметили в Департаменте цифровой трансформации.

Присоединиться к Telegram-каналу могут только учителя Харькова. Для этого необходимо использовать ссылку или QR-код, которые были указаны в официальном письме Департамента цифровой трансформации районным администрациям города. Чтобы попасть в «Digital.info», учитель может обратиться к ответственному лицу в школе или позвонить по тел.: (067) 656-21-31.

К каналу уже присоединились 2 тысячи педагогов города.

Источник:   ХГС
 Тэги:  учитель, telegram-канал, digital.info, харьков
 
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