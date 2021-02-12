Главная Новости Образование В Шевченковском районе наградили лучших учителей
12.02.2021  12:22   

В Шевченковском районе наградили лучших учителей

Торжественный прием, посвященный чествованию победителей районного тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2021», состоялся 11 февраля в Администрации Шевченковского района.

На мероприятии присутствовали руководители учебных заведений, дипломанты, лауреаты и победители районного тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2021» в номинациях: «Руководитель учебного заведения», «Математика», «Украинский язык и литература» и «Трудовое обучение».

В районном этапе конкурса приняли участие 12 учителей учреждений общего среднего образования, из которых четыре стали победителями и четыре - лауреатами. 
 

 
Председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский поблагодарил учителей за неутомимый труд и преданность своей профессии, а также вручил талантливым педагогам Почетные грамоты Администрации Шевченковского района и памятные подарки.

Отметим, что учителя общеобразовательных учреждений Шевченковского района неоднократно становились победителями, лауреатами и дипломантами городского конкурса «Учитель года», а также областных и всеукраинских туров конкурса.

Источник:   ХГС
 Тэги:  учитель года, награждение, харьков
 
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