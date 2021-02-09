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09.02.2021  18:19   

На Алексеевке в этом году откроют детский сад

Детский сад №436 будет открыт в 2021 году на пр. Людвига Свободы, 32-а.

Об этом сегодня, 9 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента образования Татьяна Приймак.
 
По ее словам, когда-то в этом здании находилась районная санитарно-эпидемиологическая станция.
 
Планируется, что две группы будут открыты 1 сентября в этом году, а еще две - в следующем.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  детский сад, открытие, харьков, алексеевка
 
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