09.02.2021 18:19

На Алексеевке в этом году откроют детский сад

Детский сад №436 будет открыт в 2021 году на пр. Людвига Свободы, 32-а.

Об этом сегодня, 9 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента образования Татьяна Приймак.

По ее словам, когда-то в этом здании находилась районная санитарно-эпидемиологическая станция.

Планируется, что две группы будут открыты 1 сентября в этом году, а еще две - в следующем.