05.02.2021 17:30

Новый детсад, дополнительные группы и бассейны. Планы Харькова по развитию дошкольного образования на 2021 год

В Харькове в этом году планируют открыть новый детский сад. На этот раз на Алексеевке. Кроме того, в городе будут созданы несколько новых групп для более 400 воспитанников.

Обновления фасадов, замена окон, ремонт кровель и столовых. Улучшение материально-технической и спортивной базы учебных заведений. Все это входит в перечень планов по развитию дошкольного и школьного образования Харькова на 2021 год. Кроме того, планируется уделить внимание безопасности детей.

Ольга Деменко директор департамента образования

У нас установлено видеонаблюдение, все школы находятся на физической охране за бюджетные средства. Каждое учебное заведение у нас находится под тревожной кнопкой и под охраной. Для нас это привычно, а для кого-то это странно. Мы в этой работе останавливаться не будем. Мы имеем серьезные планы по завершению установки видеонаблюдения во всех школах. Хотим начать установку видеонаблюдения в детских садах. И еще хотелось бы провести значительную работу по пожарной безопасности. Мы поэтапно устанавливаем в учебных заведениях автоматическую систему оповещения пожара. Это значительные средства, но это необходимость.

Что касается детских садов, то помимо мер, направленных на безопасность, муниципалитет ставит своей целью продолжить политику, старт которой был положен 10 лет назад: это новые образовательные учреждения для детей и планомерное возрождение детсадов.

Ольга Деменко директор департамента образования

Еще 10 лет назад проблемой было устроиться в детский сад в городе Харькове. На сегодня, я хочу сказать, что за эти 10 лет в нашем городе появилось 25 новых садиков. Мы создали более 7000 новых мест для юных харьковчан. 2021 год не является исключением. Мы уже четко понимаем, что одно дошкольное учебное заведение будет создан точно на Алексеевке, там есть необходимость. У нас четко проводится мониторинг, поэтому где нужно, там и работаем.

В планах на 2021 год - открытие новых дополнительных групп в тех садах, которые в свое время муниципалитету удалось возродили. Сейчас там есть свободные помещения. Как отметили в профильном департаменте, в этом году не менее чем в десять новых групп наберут более 400 детей.

Ольга Деменко директор департамента образования

Существует целая программа, а в этом году мы ее продолжим и расширим. Это замена детских игровых площадок, замена старых павильонов на территории детских садов. И очень важно и очень интересно - это восстановление работы бассейнов. Только в прошлом году мы капитально отремонтировали 3 бассейна в дошкольных учебных заведениях. Вы представляете себе, какая радость для детей и удовольствие у родителей. Планы на 2021 год пандемия не изменит.