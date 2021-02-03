03.02.2021 11:01

В Почетном консульстве Казахстана открылась языковая школа

Школа казахского языка «Шанырак» открылась в Почетном консульстве Республики Казахстан в Харькове (ул. Полтавский Шлях, 7).

На первом занятии дети выучили несколько казахских слов, мастерили поделки, пели песни и гимн Казахстана. Также ученики узнали, что означает и символизирует слово «шанырак» - конструктивный элемент, увенчивающий купол юрты.

«Он предназначен для удерживания боковых элементов купола, уыков, и создания проема для попадания света и выхода дыма. Шанырак также являлся семейной реликвией, признаком продолжения рода. Сын, получавший шанырак в наследство, назывался «шаңырақ иесі» - «хранитель шанырака», - рассказали в консульстве.



Следующее занятие в школе пройдет в эту субботу, 6 февраля. Желающие записаться могут позвонить по тел.: (067)1907777.