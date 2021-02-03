В Почетном консульстве Казахстана открылась языковая школа

Школа казахского языка «Шанырак» открылась в Почетном консульстве Республики Казахстан в Харькове (ул. Полтавский Шлях, 7).
На первом занятии дети выучили несколько казахских слов, мастерили поделки, пели песни и гимн Казахстана. Также ученики узнали, что означает и символизирует слово «шанырак» - конструктивный элемент, увенчивающий купол юрты.
«Он предназначен для удерживания боковых элементов купола, уыков, и создания проема для попадания света и выхода дыма. Шанырак также являлся семейной реликвией, признаком продолжения рода. Сын, получавший шанырак в наследство, назывался «шаңырақ иесі» - «хранитель шанырака», - рассказали в консульстве.
Следующее занятие в школе пройдет в эту субботу, 6 февраля. Желающие записаться могут позвонить по тел.: (067)1907777.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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