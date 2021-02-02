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02.02.2021  16:19   

В харьковской женской тюрьмe обучат it-грамоте

Проект реализуется благодаря норвежцам.


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Как сообщили в службке исполнения наказаний, в Качановской колонии будут организованы курсы it-грамотности.

В режимное учреждение уже прибыли 10 компьтеров, на которых три раща в неделю по три часа будут проводиться занятия.    

Руководство колонии надеется, что обучение пойдет на пользу сиделицам, ослобенно получившим большие сроки, и у них более успешно пройдет адаптация после освобождения из тюрьмы.

 

Тэги:  тюрьма, образование, харьков
 
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