02.02.2021 16:19

В харьковской женской тюрьмe обучат it-грамоте

Проект реализуется благодаря норвежцам.



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Как сообщили в службке исполнения наказаний, в Качановской колонии будут организованы курсы it-грамотности.

В режимное учреждение уже прибыли 10 компьтеров, на которых три раща в неделю по три часа будут проводиться занятия.

Руководство колонии надеется, что обучение пойдет на пользу сиделицам, ослобенно получившим большие сроки, и у них более успешно пройдет адаптация после освобождения из тюрьмы.