Проект реализуется благодаря норвежцам.
Как сообщили в службке исполнения наказаний, в Качановской колонии будут организованы курсы it-грамотности.
В режимное учреждение уже прибыли 10 компьтеров, на которых три раща в неделю по три часа будут проводиться занятия.
Руководство колонии надеется, что обучение пойдет на пользу сиделицам, ослобенно получившим большие сроки, и у них более успешно пройдет адаптация после освобождения из тюрьмы.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
Аномально теплая погода с осадками сохранится до 5 февраля включительно. Во вторник ночью снег, дождь. Днем небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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