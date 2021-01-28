28.01.2021 12:25

Харьковские школьники получили информационные наборы о COVID-19 от Детского фонда ООН

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине подарило ученикам учебных заведений Харькова гигиенические боксы с образовательно-развлекательными материалами на тему превенции распространения коронавируса.

Как сообщили в Департаменте образования, все городские общеобразовательные учреждения получили по два комплекта материалов - для младшей и старшей школы. Боксы содержат учебно-информационные материалы, по которым дети в игровой форме будут изучать меры безопасности во время пандемии. В наборы вошли настольные игры, загадки, викторины, раскраски и стикер-паки.

Кроме этого, гигиенические боксы содержат рекомендации для учителей по поддержке безопасной среды в учебных заведениях, в частности, календарь-помощник с советами психолога, ориентировочный план гигиенических мероприятий во время пандемии в школах и т.д.



«Эти материалы помогут детям усвоить важные знания о предотвращении распространения коронавирусной инфекции, а также будут полезны педагогам для проведения занятий по гигиене и охране здоровья», - почеркнули в департаменте.