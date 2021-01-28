Харьковские школьники получили информационные наборы о COVID-19 от Детского фонда ООН

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине подарило ученикам учебных заведений Харькова гигиенические боксы с образовательно-развлекательными материалами на тему превенции распространения коронавируса.
Как сообщили в Департаменте образования, все городские общеобразовательные учреждения получили по два комплекта материалов - для младшей и старшей школы. Боксы содержат учебно-информационные материалы, по которым дети в игровой форме будут изучать меры безопасности во время пандемии. В наборы вошли настольные игры, загадки, викторины, раскраски и стикер-паки.
Сегодня главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
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