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28.01.2021  12:25   

Харьковские школьники получили информационные наборы о COVID-19 от Детского фонда ООН

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине подарило ученикам учебных заведений Харькова гигиенические боксы с образовательно-развлекательными материалами на тему превенции распространения коронавируса.

Харьковские школьники получили информационные наборы о COVID-19 от Детского фонда ООН

Как сообщили в Департаменте образования, все городские общеобразовательные учреждения получили по два комплекта материалов - для младшей и старшей школы. Боксы содержат учебно-информационные материалы, по которым дети в игровой форме будут изучать меры безопасности во время пандемии. В наборы вошли настольные игры, загадки, викторины, раскраски и стикер-паки.

Кроме этого, гигиенические боксы содержат рекомендации для учителей по поддержке безопасной среды в учебных заведениях, в частности, календарь-помощник с советами психолога, ориентировочный план гигиенических мероприятий во время пандемии в школах и т.д.

«Эти материалы помогут детям усвоить важные знания о предотвращении распространения коронавирусной инфекции, а также будут полезны педагогам для проведения занятий по гигиене и охране здоровья», - почеркнули в департаменте.
 


Отметим, что передача материалов состоялась в рамках реализации инициативы ЮНИСЕФ «Громада, дружественная к детям и молодежи».
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, обучение, школьники, харьков
 
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