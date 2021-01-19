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19.01.2021  08:16   

19 января - последний день регистрации на пробное ВНО

Сейчас для прохождения пробного тестирования процесс завершили (провели оплату услуг по проведению пробного ВНО) 85000 человек.

Последний день регистрации на пробное ВНО – 19 января, напоминают в Министерстве образования и науки Украины. Оплатить можно и после 19 января в сроки, указанные на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования.  

Выбраны следующие тесты:

 – украинский язык и литература – 21857;

 – украинский язык – 6321;

 – история Украины – 5231;

 – математика – 24210;

 – математика (задания уровня стандарта) – 3906;

 – физика – 1134;

 – химия – 750;

 – биология – 2639;

 – география – 1040;

 – английский язык – 17722;

 – французский язык – 41;

 – немецкий язык – 143;

 – испанский язык – 6.

Каждый зарегистрированный может самостоятельно проверить в кабинете участника пробного ВНО факт поступления средств (не ранее чем через семь календарных дней с момента оплаты).

Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты не будут зачислены как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.

Напомним, пробное внешнее независимое оценивание состоится 10 апреля 2021 года.  В день проведения пробного тестирования каждый пользователь сможет сдать тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома, внести 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить  результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) в личном кабинете участника.

Эксперты Украинского центра оценивания качества образования и ОС «Освитория» при поддержке МФ «Возрождение» подготовят официальные видеокомментарии к задачам пробного ВНО-2021, которые будут доступны с 11 апреля.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  вно, пробное, регистрация, харьков
 
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