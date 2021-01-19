19 января - последний день регистрации на пробное ВНО

19.01.2021 08:16

Сейчас для прохождения пробного тестирования процесс завершили (провели оплату услуг по проведению пробного ВНО) 85000 человек.

Последний день регистрации на пробное ВНО – 19 января, напоминают в Министерстве образования и науки Украины. Оплатить можно и после 19 января в сроки, указанные на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования.

Выбраны следующие тесты:

– украинский язык и литература – 21857;

– украинский язык – 6321;

– история Украины – 5231;

– математика – 24210;

– математика (задания уровня стандарта) – 3906;

– физика – 1134;

– химия – 750;

– биология – 2639;

– география – 1040;

– английский язык – 17722;

– французский язык – 41;

– немецкий язык – 143;

– испанский язык – 6.

Каждый зарегистрированный может самостоятельно проверить в кабинете участника пробного ВНО факт поступления средств (не ранее чем через семь календарных дней с момента оплаты).

Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты не будут зачислены как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.

Напомним, пробное внешнее независимое оценивание состоится 10 апреля 2021 года. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь сможет сдать тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома, внести 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) в личном кабинете участника.

Эксперты Украинского центра оценивания качества образования и ОС «Освитория» при поддержке МФ «Возрождение» подготовят официальные видеокомментарии к задачам пробного ВНО-2021, которые будут доступны с 11 апреля.