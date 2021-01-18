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18.01.2021  17:19   

Электронные версии школьных учебников: харьковчан приглашают к обсуждению

Министерство образования и науки Украины приглашает к обсуждению электронных версий фрагментов учебников для 4-х и 8-х классов.

Педагогическим работникам, представителям общественных образовательных организаций, родителям учеников, всем неравнодушным к качеству школьного образования предлагается ознакомиться с фрагментами электронных версий учебников, экспертными заключениями к ним и высказать свои замечания и предложения по содержательному наполнению учебной литературы, ее современности, соответствия запросам учащихся, их возрастным особенностям, а также по дизайнерскому оформлению учебников и т. п.
 
Сроки рассмотрения учебников:
- 4 класс - с 18 января по 9 февраля;
- 8 класс - с 22 февраля по 17 марта.
 
Высказать замечания и предложения можно в электронной библиотеке ГНУ «Институт модернизации содержания образования». Обобщенные результаты обсуждения будут переданы издательствам и авторам учебников для учета при их доработке.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  электронные учебники, школа, харьков
 
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