18.01.2021 17:19

Электронные версии школьных учебников: харьковчан приглашают к обсуждению

Министерство образования и науки Украины приглашает к обсуждению электронных версий фрагментов учебников для 4-х и 8-х классов.

Педагогическим работникам, представителям общественных образовательных организаций, родителям учеников, всем неравнодушным к качеству школьного образования предлагается ознакомиться с фрагментами электронных версий учебников, экспертными заключениями к ним и высказать свои замечания и предложения по содержательному наполнению учебной литературы, ее современности, соответствия запросам учащихся, их возрастным особенностям, а также по дизайнерскому оформлению учебников и т. п.

Сроки рассмотрения учебников:

- 4 класс - с 18 января по 9 февраля;

- 8 класс - с 22 февраля по 17 марта.