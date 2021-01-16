Харьковские школьники стали призерами международной олимпиады по точным наукам

XVІ Международная олимпиада по математике, физике и информатике им. Жаутикова прошла с 7 по 12 января дистанционно в Казахстане.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков. На дорогах гололедица.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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