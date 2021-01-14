14.01.2021 18:20

Инклюзивное образование. В Харькове в более чем 60 заведениях получают знания более 260 особых учеников

В Харькове увеличивается количество классов с инклюзивным образованием. Если раньше ученики с особыми образовательными потребностями учились только в двух заведениях города, то теперь уже в 62-х. Как работают городские школы в период локдауна, разбирались наши корреспонденты.

Несмотря на полный локдаун - они на своих рабочих местах. В привычных для себя кабинетах, где проводят занятия со своими учениками, дистанционно, по расписанию. Школа №124. Московский район. Это учебное заведение один из крупнейших в районе. Здесь 31 класс, в которых - почти тысяча школьников.

Несколько последних лет здесь получают образование и особые дети. Таких - 15. Это те, у кого есть задержка в развитии и те, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

"Для детей с нарушением опорно-двигательной системы у нас есть лифт. Когда они приезжают - у нас есть пандус. Они по пандусу попадают в школу и с помощью лифта могут попасть на все 4 этажа. У нас есть дети, которые уже учатся в 9 классе. Мальчик есть - 8-й класс. Это кабинетная система и им нужно пользоваться этим лифтом. У нас учится четыре первых класса. Здесь учится 1-В класс. Здесь у нас учится две девочки особенные. Вот на этом стуле сидит Олеся. Сейчас её нет, потому что у детей 1-4 классов каникулы, локдаун. Она вот сидит на этом стуле и ей на нём удобно, таково её сейчас состояние здоровья. Рядом с ней сидит её сестра. Это близняшки, замечательные две девочки. Одна девочка здорова, а вот вторая находится на этом стуле", рассказывает директор школы №124 Валентина Киевская.

Для особых детей, добавляет директор школы, созданы все условия, чтобы они чувствовали себя комфортно. В заведении работает две ресурсные комнаты. Там с особыми детьми, когда у их сверстников физкультура или труды, работают профильные специалисты: реабилитологи, логопеды и дефектологи.

На время локдауна занятия с такими школьниками проводятся в специальном режиме - асинхронном, чтобы не перегружать детей.

"Мы разрабатывая комплекс упражнений для каждого ребёнка отдельно по специальной программе - это индивидуальные упражнения или снимаем видеосюжеты. Отправляем отдельно кажому ребёнку. Или есть отдельные видеофрагменты, например, какие-то физические упражнения, которые могут делать все. У нас есть группы, созданные для кажого специалиста, где состоят ученики, с которым они занимаются. И мы их туда высылаем. У нас так же есть обратная связь, если ребёнок выполнил задание - он присылает назад для проверки", - добавляет учитель-дефектолог школы №124 Яна Удалайская.

Харьков в инклюзивном образовании - лидер в Украине, говорят в профильном Департаменте горсовета. Если ранее, 5 лет назад, образование особые дети могли получать только в двух заведениях, то на сегодняшний день эта цифра выросла до 62. Количество особых учеников превышает 260 человек.

Начальник отдела общего среднего образования Департамента образования Валерий Шепель рассказал, что при зачислении в школу ребенок с родителями должен обязательно пройти обследование в инклюзивно-ресурсном центре.

На основании заключения центра в школе организуются соответствующие условия. Также все идет за ребенком, исключительно по его потребностями. Если родители обращаются к определенному заведению - это делается заранее.

Для того чтобы в школе могли и в управлении образования подготовиться к организации обучения детей с определенными нозологиям. И в дальнейшем ребенок приходит в эту школу, где уже есть соответствующие специалисты, которые дополнительно будут работать с таким ребенком и классы, в которые этот ребенок будет засчитан.

В целом, где-то за полгода в школе должны знать, что к ним придет такой ребенок поэтому такие выводы сейчас активно выдаются нашим инклюзивного-ресурсным центром.