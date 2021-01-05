5 января стартовала регистрация на пробное ВНО

05.01.2021 10:57

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения тестирования.

Зарегистрироваться для прохождения тестирования можно на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования до 19 января включительно.

Для этого нужно заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу проведения пробного ВНО, через 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств.

Пробное внешнее независимое оценивание можно сдать по одному из таких предметов:

украинский язык;

украинский язык и литература;

история Украины;

математика;

биология;

география;

физика;

химия;

иностранные языки: английский, испанский, немецкий и французский.

Тестирования состоятся 10 апреля 2021 года.

Стоимость пробного ВНО на Харьковщине составляет 195 грн.

«В 2021 году каждый участник сможет загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из этого списка и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов. Так, в 2021 году можно будет как ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, так и проверить уровень своих знаний по всем предметам из перечня», - рассказывают в Министерстве образования и науки.

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля.

Кроме того, Украинский центр оценивания качества образования и ОС «Освитория» при поддержке МФ «Возрождение» подготовят официальные видеокомментарии к задачам пробного ВНО-2021: эксперты УЦОКО подробно проанализируют каждое задание и посоветуют, как получить высокий балл на ВНО