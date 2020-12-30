Лучшим ученикам Харькова повысили стипендии

Размер стипендии Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» увеличен с 400 грн до 500 грн.
Соответствующее решение было принято 30 декабря на сессии Харьковского городского совета.
Стипендия выплачивается ежемесячно в течение года с 1 сентября по 31 августа.
Всего установлено 240 стипендий для учащихся учреждений общего среднего образования и воспитанников учреждений дополнительного образования, в т.ч. детско-юношеских спортивных школ.
Пересчет стипендий будет осуществлен с 1 января 2021 года.
Напомним, что кандидатуру на получение стипендии «Лучший ученик учебного учреждения» подает каждое учреждение, в том числе учреждение культуры и спорта. Кандидатов утверждают коллегиально родительским, педагогическим и ученическим коллективами.
День хорош для творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: нужно заставить себя заниматься делами.
В последний день 2020 года погоду на Харьковщине будет определять западная периферия Азиатского антициклона. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Туман, cлабый гололед.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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