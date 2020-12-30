30.12.2020 14:55

Лучшим ученикам Харькова повысили стипендии

Размер стипендии Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного учреждения» увеличен с 400 грн до 500 грн.

Соответствующее решение было принято 30 декабря на сессии Харьковского городского совета.



Стипендия выплачивается ежемесячно в течение года с 1 сентября по 31 августа.



Всего установлено 240 стипендий для учащихся учреждений общего среднего образования и воспитанников учреждений дополнительного образования, в т.ч. детско-юношеских спортивных школ.



Пересчет стипендий будет осуществлен с 1 января 2021 года.



Напомним, что кандидатуру на получение стипендии «Лучший ученик учебного учреждения» подает каждое учреждение, в том числе учреждение культуры и спорта. Кандидатов утверждают коллегиально родительским, педагогическим и ученическим коллективами.