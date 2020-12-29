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29.12.2020  14:59   

Объявлена регистрация на онлайн-марафон по украинскому языку имени Петра Яцика

Всеукраинский открытый марафон по украинскому языку имени Петра Яцика пройдет с 22 февраля по 21 марта.

 
Как сообщили в Департаменте образования, участниками марафона могут быть по желанию учащиеся 3-11-х классов учреждений общего среднего образования, ученики учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, студенты, курсанты.  Задания для марафона разрабатывает  творческая группа учителей украинского языка и ученых. Для участия в марафоне необходимо с 1 по 14 февраля заполнить анкету и зарегистрироваться на платформе «HUMAN».
 
Марафон будет проходить в четыре этапа. Ознакомиться с правилами можно на странице Всеукраинского открытого марафона по украинскому языку имени Петра Яцика. Задачи на платформе «HUMAN» будут доступны участникам в 10:00 23 февраля, а также 2, 9 и 16 марта.
 
Тэги:  конкурс, марафон, яцык
 
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