24.12.2020 17:19

Игорь Терехов: Городская власть всегда уделяла внимание качеству питания детей - Горсовет

В Харькове изменили размер питания школьников и сохранили все льготы.



//city.kharkov.ua

Решение об организации питания учащихся и воспитанников учебных учреждений города Харькова в 2021 году было принято сегодня, 24 декабря 2020 года, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, с целью организации качественного питания предлагается увеличить размер питания в детских садах с 25 грн до 30 грн для детей до 3-х лет, с 30 грн до 35 грн - для детей до 6 лет. При этом 40% стоимости будет компенсироваться за счет городского бюджета.

Ольга Деменко отметила, что также более 50 тыс. учащихся 1-4 классов будут питаться бесплатно на сумму 14 грн на ребенка в день, а учащиеся льготных категорий, а также дети участников АТО/ООС - на сумму 18 грн. Также, по словам директора департамента, увеличится стоимость питания в детском доме «Семья» и школе-интернате №14.

Как отметил после заседания исполнительного комитета секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, городская власть всегда уделяла внимание качеству питания детей.

Также Игорь Терехов сообщил, что на первом заседании члены исполкома нового созыва подробно рассмотрели несколько блоков вопросов. В частности, были приняты решения по плану работы на 2021 год, вопросы по усыновлению детей, организации деятельности, связанной с защитой прав детей, организации общественных работ, сносу незаконных объектов и др.