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11.12.2020  19:06   

Департамент по делам семьи, молодежи и спорта приглашает к сотрудничеству харьковские вузы - ХГС

Департамент по делам семьи, молодежи и спорта подписал договоры о сотрудничестве на пять лет с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина и Харьковским национальным экономическим университетом им. Семена Кузнеца.


//city.kharkov.ua
Стороны будут обмениваться опытом и вместе работать над организацией спортивных мероприятий в Харькове, а также совместно со спортивными федерациями города и области займутся разработкой стратегии популяризации спорта среди молодежи.
 
Планируется, что федерации и спортклубы Харькова получат помощь в следующих направлениях: ведение страниц в социальных сетях, написание текстов, продвижение, разработка брендовой продукции, логотипов и т. п. Вместе с тем, студенты получат практический опыт работы с конкретным заказчиком, смогут непосредственно ознакомиться с работой департамента и помочь в организации спортивных и учебных мероприятий, конференций, фестивалей, выставок.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  сотрудничество, вузы, харьков, департамент
 
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