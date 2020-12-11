11.12.2020 19:06

Департамент по делам семьи, молодежи и спорта приглашает к сотрудничеству харьковские вузы - ХГС

Департамент по делам семьи, молодежи и спорта подписал договоры о сотрудничестве на пять лет с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина и Харьковским национальным экономическим университетом им. Семена Кузнеца.



//city.kharkov.ua

Стороны будут обмениваться опытом и вместе работать над организацией спортивных мероприятий в Харькове, а также совместно со спортивными федерациями города и области займутся разработкой стратегии популяризации спорта среди молодежи.

Планируется, что федерации и спортклубы Харькова получат помощь в следующих направлениях: ведение страниц в социальных сетях, написание текстов, продвижение, разработка брендовой продукции, логотипов и т. п. Вместе с тем, студенты получат практический опыт работы с конкретным заказчиком, смогут непосредственно ознакомиться с работой департамента и помочь в организации спортивных и учебных мероприятий, конференций, фестивалей, выставок.