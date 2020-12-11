11.12.2020 12:01

В Харькове выпустили буклет о правах ребенка – ХГС

Завершающий этап проекта «Youth & Human Rights: from abstract to daily practice» состоялся 10 декабря по случаю Дня прав человека.



// city.kharkov.ua

Как отметили в Департаменте международного сотрудничества, проект приурочен к 30-летию побратимских отношений между Харьковом и Нюрнбергом (ФРГ). Финальным этапом его реализации стал выпуск информационного буклета «Это твои права! Коротко о 10 правах ребенка. Что ты можешь сделать, если не знаешь, как быть дальше?».

Буклеты были изданы по итогам семинара по правам человека , который проводился в октябре для преподавателей харьковских образовательных учреждений совместно с немецкими коллегами. Информационные буклеты будут распространены среди учащихся гимназий №6 и 23, общеобразовательных школ №62, 134, 156, 162 и университетского лицея, которые приняли участие в проекте.

Отметим, что проект «Youth & Human Rights: from abstract to daily practice» («Jugend und Menschenrechte: von der Theorie - zur Praxis») был реализован Департаментом международного сотрудничества совместно с Окружным молодежным объединением Нюрнберг-Штадт («Kreisjugendring Nurnberg Stadt») при поддержке Генерального консульства Германии в Донецке (с местоположением в Днепре) с привлечением средств Малого культурного фонда (KKF).