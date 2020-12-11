В Харькове выпустили буклет о правах ребенка – ХГС

Завершающий этап проекта «Youth & Human Rights: from abstract to daily practice» состоялся 10 декабря по случаю Дня прав человека.
Как отметили в Департаменте международного сотрудничества, проект приурочен к 30-летию побратимских отношений между Харьковом и Нюрнбергом (ФРГ). Финальным этапом его реализации стал выпуск информационного буклета «Это твои права! Коротко о 10 правах ребенка. Что ты можешь сделать, если не знаешь, как быть дальше?».
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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