Аспирантам Харьковской области назначены академические стипендии Президента Украины – ХОГА

09.12.2020 13:45

В этом году стипендии назначены 21 человеку, наибольшее количество аспирантов из Харьковской области – 5.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства образования и науки.

Академические стипендии Президента Украины назначаются аспирантам заведений высшего образования и научных учреждений, которые наиболее отличились в учебной и научной работе.

Академические стипендии Президента Украины в 2020/2021 будут получать:

Никита Булахов - Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;

Олег Вьюницкий - Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный университет»;

Маргарита Мухина - Харьковский государственный университет питания и торговли;

Марина Штефан - Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды;

Марина Шульга - Национальный технический университет «Харьковский политехнический университет».

Стипендии назначены по ходатайству регионального Совета ректоров. Аспиранты будут получать стипендию в размере 7 тыс. 176 грн за счет стипендиального фонда учебного заведения.