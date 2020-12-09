Аспирантам Харьковской области назначены академические стипендии Президента Украины – ХОГА

В этом году стипендии назначены 21 человеку, наибольшее количество аспирантов из Харьковской области – 5.
Академические стипендии Президента Украины назначаются аспирантам заведений высшего образования и научных учреждений, которые наиболее отличились в учебной и научной работе.
Академические стипендии Президента Украины в 2020/2021 будут получать:
Никита Булахов - Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
Олег Вьюницкий - Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный университет»;
Маргарита Мухина - Харьковский государственный университет питания и торговли;
Марина Штефан - Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды;
Марина Шульга - Национальный технический университет «Харьковский политехнический университет».
Стипендии назначены по ходатайству регионального Совета ректоров. Аспиранты будут получать стипендию в размере 7 тыс. 176 грн за счет стипендиального фонда учебного заведения.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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