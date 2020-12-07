07.12.2020 16:59

ФОТО: 10% дошкольников нуждаются в диетическом питании в детсадах Харькова - Харьковские известия

О дошкольниках, нуждающихся в особом диетическом питании. Как налажен процесс составления особенного меню в харьковских детсадах?



izvestia.kharkov.ua

Здесь от нее зависит насколько вкусным будет завтрак, обед или ужин. Поэтому она сама тщательно следит за всем процессом приготовления блюд. Как обычных так и диетических. У шеф-повара детского сада №108 Светланы Якименко ближе к 11 утра дел невпроворот - по графику скоро кормить дошкольников обедом.

"Сегодня у нас на обед суп с клецками. У нас тут и картошка и галушки, пассеровка, которая жарится на сливочном масле. Мы сейчас сюда добавим немного зелени и суп у нас уже готов. А это у нас суп для детей, которым нужно диетическое питание. Тот же самый состав, только пассеровка у нас не жарится, а тушится. Сюда добавляем тушённые овощи и тушим. Тоже самое, 5 минут на печке и оно уже готово. Сейчас мы готовым котлеты для детей, которым требуется диетическое питание. Мы их делаем на пару. В состав входит фарш рыбы, лук и немножко хлеба. Теперь мы их выкладываем в пароварку и накрываем их крышкой."

Пока на пару готовятся рыбные котлеты, есть время, чтобы бросить зелень в витаминный салат, в котором и капуста, и морковь. А потом, когда все блюда готовы - отдать их нянечкам, чтобы те пошли накрывать столы в группах. Те знают, кому котлету жареную, а кому обработанную на пару. И с другими блюдами тоже.

Детский сад возобновил свою работу 4 года назад. Сейчас здесь в семи группах воспитывается 161 ребенок. Есть среди дошкольников и такие, кому по медицинским заключениям необходимо диетическое питание.

"В дошкольном учреждении трехразовое питание. Завтрак, обед и ужин. Судить о качестве питания и о том нравится оно детям или нет мы можем по пустым тарелками, которые всегда остаются в нашем детском саду!" - отмечает Людмила Московченко заведующий детского сада №108

Чтобы ребенку готовили блюда по диетическим меню, говорят в Департаменте образования, родителям малыша следует принести справку от врача в администрацию учреждения. Ее передадут медработнику, который, в свою очередь, скорректирует меню вместе с шеф-поваром. И все, больше ничего не нужно. Диетическое питание в детсадах предусматривает не исключение отдельных продуктов, а замену технологии приготовления блюд. В детсадах предусмотрено питание по трем видам диет - №№5, 7 и 8. Если простыми словами, где-то меньше кладут соли, а для детей с избыточным весом - готовят блюда, в которых ограничена свободная жидкость, поваренная соль, а также продукты, которые возбуждают аппетит. Блюда отваривают, тушат или запекают.

Начальник отдела дошкольного образования Департамента образования Наталья Белогрищенко рассказала про особенности приготовления диетических блюд для малышей: "Сказать, что требует диетические питания каждый 5-й или 10-й ребенок мы не можем. Но в городе требует диетического питания более 400 детей. На сегодняшний день это составляет 10% в среднем от общего количества детей дошкольного возраста в садах. Для того, чтобы готовить диетические блюда в дошкольных учреждениях, предусмотрено наличие технологического оборудования, соответственно, для приготовления этих блюд. Особенно это касается мясных и рыбных блюд и которые готовятся на пару. Предусмотрена отдельная посуду для этих блюд."