27.11.2020 14:52

Игорь Терехов принял участие в открытии уникальной аудитории (Горсовет)

Аудиторию №418 открыли сегодня, 27 ноября 2020 года, после капитального ремонта в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры.



//city.kharkov.ua

В конференц-зале установили мультимедийную систему, аналогов которой нет в других университетах Харькова.

В частности, 3LCD-проектор с лазерным источником света и возможностью беспроводного подключения нескольких пользователей, который выводит изображение на 6-метровом экране. Также были установлены современные конференц- и стереосистемы, система видеонаблюдения с роботизированными камерами, которые можно использовать для организации видеоконференций, семинаров и тренингов. Нажатием одной кнопки в аудитории можно запустить нужный сценарий мероприятия: режим конференции, лекции, презентации и т.д. Все парты оборудованы розетками для подключения гаджетов и их подзарядки. Аудитория рассчитана на 220 студентов. Также предусмотрен отдельный зал для проведения круглых столов с TV-экраном.

В открытии аудитории приняли участие первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, ректор Харьковского национального университета строительства и архитектуры Димитрий Чередник, председатель наблюдательного совета АО «Трест Жилстрой-1» Александр Харченко.

Как сообщил ректор ХНУСА Димитрий Чередник, учебное пространство переоборудовали по случаю 90-летия вуза.

«Благодаря усилиям мэра нашего города, первого заместителя городского головы, Ассоциации «Региональное строительство» и тресту «Жилстрой-1» работы были выполнены в сжатые сроки. Это аудитория европейского уровня, которую мы будем использовать не только для мероприятий национального, но и международного уровней. Счастливы, что возрождение университета началось, и мы себя еще проявим», - подчеркнул Димитрий Чередник.

Ректор вуза сообщил, что также были выполнены фасадные работы, сделана подсветка здания, а в дальнейшем планируется переоборудовать аудиторию №572 под BIM-проектирование (Building Information Modeling - информационное моделирование здания).

Первый заместитель городского головы Игорь Терехов вручил ректору и профессорско-преподавательскому составу вуза Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета и Благодарности городского головы.

Первый вице-мэр отметил, что, к сожалению, ХНУСА утерял прежние позиции, и сегодня строители и городская власть объединились, чтобы помочь его развитию и создать базу для подготовки специалистов высокого уровня.

«Как выпускник этого университета, помню эту аудиторию совсем другой. Очень хочу, чтобы наш вуз совершенствовался. Мы сегодня в год сдаем около 400 тысяч квадратных метров жилья, и объемы строительства будут только возрастать. Это значит, что нам нужны специалисты с новым видением развития территорий. Много строителей, которые строят целые микрорайоны, - выпускники именно ХНУСА. Мы договорились с преподавательским составом и ведущими строителями города, что будем помогать возрождать традиции университета, повышать кадровый потенциал наших строительных организаций. Начинаем новый этап наших взаимоотношений, ведь самые эффективные инвестиции – в знания», - подчеркнул Игорь Терехов.

При этом он отметил, что в городе работает программа трудоустройства студентов ХНУСА после прохождения практики в строительных компаниях.

В рамках мероприятия представителям университета строительства и архитектуры также вручили грамоты Ассоциации «Региональное строительство», а представителям строительной сферы – грамоты университета.