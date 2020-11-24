24.11.2020 15:18

Учебные заведения Харькова присоединились к программе изучения китайского языка и культуры (Горсовет)



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Учебные заведения Харькова присоединились к программе изучения китайского языка и культуры

Более 70 представителей учебных заведений Харькова присоединились к образовательной программе изучения китайского языка и культуры «Sister-city Online Chinese language & Culture Program», которая продлится до 15 января.

Как отметили в Департаменте международного сотрудничества, это стало возможным благодаря межмуниципальному сотрудничеству между Харьковом и китайским городом-побратимом Цзинань.

Организатором образовательного курса стал Цзинаньский университет. За три года существования проекта в программе учебного и культурного обмена приняли участие более 140 человек из 13 стран, таких как Австралия, Бразилия, Индонезия, Монголия, Южная Корея, Турция, Финляндия, Швеция, Япония и др.

Нынешний курс проводится по трем уровням: начальный (преподается на английском), средний и продвинутый. Он включает следующие аспекты: грамматика, чтение, восприятие речи на слух, правильное произношение и разговорный китайский язык. В рамках программы участники также смогут ознакомиться с основами китайской культуры и цзинанськими народными обычаями.

После завершения курса все участники получат сертификат и будут иметь возможность принять участие в дальнейших программах Цзинаньского университета.