24.11.2020 12:28

55 учебных заведений Харькова получили сертификаты Международной академии мира (Горсовет)

Эту награду учебные заведения города получили за проведение плановых миротворческих мероприятий в рамках проекта «Школы мира-2020», итоги которого были подведены в рамках онлайн-слета юных миротворцев и волонтеров «С миром в сердце».



// city.kharkov.ua

Онлайн-слет юных миротворцев и волонтеров Харьковской городской организации ученического самоуправления состоялся на базе специализированной школы №119 и был посвящен Международному дню прав ребенка.



Мероприятие проводилось на международном языке общения - английском. К участию в слете присоединились англоязычные представители миротворческих отрядов всех районов города и учреждений городской сети. Кроме того, участниками слета впервые стали представители Норвегии, Франции, Бельгии, Австрии, Индии, Португалии, Таиланда и Аргентины.

Во время мероприятия юные миротворцы рассказали о работе, которую они проводили в течение года. Так, учащиеся Индустриального и Шевченковского района представили такие миротворческие проекты, как «С миром в сердце», «Путешествие во имя мира» (школа №119), «Дети объединяют планету в мессенджерах» (школа №157), «Цветочный оберег мира» (№117) и «Марка мира» (гимназия №163). Кроме того, учащиеся гимназии № 39 представили очередной выпуск газеты юных миротворцев Харькова «Голос мира», а ученики Харьковского университетского лицея презентовали итоги исследования по теме «Права ребенка глазами старшеклассников».





Также в рамках онлайн-слета учеников Индустриального района (школы №15, 75, 118, 157) наградили специальными призами за победу в пилотном конкурсе эскизов почтовых марок, посвященном 75-летию основания ООН.

Отметим, что мероприятие состоялось при поддержке Департамента образования Харьковского городского совета, управления образования Администрации Индустриального района, Харьковской областной общественной организации миротворцев ООН и участников международных операций.