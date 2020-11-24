55 учебных заведений Харькова получили сертификаты Международной академии мира (Горсовет)

Эту награду учебные заведения города получили за проведение плановых миротворческих мероприятий в рамках проекта «Школы мира-2020», итоги которого были подведены в рамках онлайн-слета юных миротворцев и волонтеров «С миром в сердце».
Онлайн-слет юных миротворцев и волонтеров Харьковской городской организации ученического самоуправления состоялся на базе специализированной школы №119 и был посвящен Международному дню прав ребенка.
Мероприятие проводилось на международном языке общения - английском. К участию в слете присоединились англоязычные представители миротворческих отрядов всех районов города и учреждений городской сети. Кроме того, участниками слета впервые стали представители Норвегии, Франции, Бельгии, Австрии, Индии, Португалии, Таиланда и Аргентины.
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