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13.11.2020  14:00   

С понедельника в харьковских школах возобновляются обычные занятия (ХГС)

В 5-11 классах общеобразовательных учреждений города Харькова с понедельника, 16 ноября, отменяются дистанционные и возобновляются обычные занятия с посещением школ.


//Facebook

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, это связано с тем, что Кабинет министров Украины отказался от адаптивного карантина и внедрил ограничения «оранжевой» зоны по всей стране.

Согласно постановлению, принятому на заседании правительства 11 ноября, посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования запрещается только в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного учреждения.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, школа, занятие, харьков, деменко
 
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