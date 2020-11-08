08.11.2020 16:07

Харьковчанка будет писать радиодиктант национального единства в Антарктиде (suspilne.media)

9 ноября в Украине состоится ХХ Радиодиктант национального единства. Приобщиться к нему решили участники 25-й Украинской антарктической экспедиции.



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Первая харьковчанка-полярниця Анна Соин рассказала Общественном, с какими мыслями и в каком наряде будет писать диктант в Антарктике.

Как проходит ваш день на станции?

Каждый день я делаю измерения озона. В общем, это пять измерений: два утром, один в обед и два вечером. Если небо ясное, количество измерений увеличивается до 50-60 в день, и начинаются они примерно за полчаса до рассвета. Сейчас это где-то в 4 утра.

Еще обрабатываю ионограммы - графики, которые показывают состояние верхних слоев атмосферы. Они как раз отличаются большой ионизацией. Мы получим данные с помощью ионозонда, который разработали сотрудники нашего отдела радиофизики геокосмоса Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины.

Я пишу диссертацию и стараюсь заниматься по учебникам, которые взяла с собой. В университете писала диплом о функционировании и влияние человека на окружающую среду Антарктики.

Что прихватили с собой в экспедицию?

У меня четыре вышиванки. И писать диктант буду в одной из них. Еще рукоделия, аутентичные украшения и даже "визитная карточка Яроша" - календарик, который со мной с 2015 года. Куда же без такого магического артефакта? (смеется) .

Что для вас стало открытием во время работы на станции?

Я работаю с людьми, которые неоднократно зимовали в Антарктике, и к этому увлекалась литературой о полярные исследования. Поэтому к зимовке много знала об этом регионе. Но два маленьких открытия все же было: пингвины спят лежа, а у тюленей есть маленький хвостик. Приручать любую живность здесь нельзя - мы только наблюдатели. Как эколог по специальности я придерживаюсь правил, регламентированных Мадридским протоколом.