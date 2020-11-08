Харьковчанка будет писать радиодиктант национального единства в Антарктиде (suspilne.media)

9 ноября в Украине состоится ХХ Радиодиктант национального единства. Приобщиться к нему решили участники 25-й Украинской антарктической экспедиции.
Первая харьковчанка-полярниця Анна Соин рассказала Общественном, с какими мыслями и в каком наряде будет писать диктант в Антарктике.
Как проходит ваш день на станции?
Каждый день я делаю измерения озона. В общем, это пять измерений: два утром, один в обед и два вечером. Если небо ясное, количество измерений увеличивается до 50-60 в день, и начинаются они примерно за полчаса до рассвета. Сейчас это где-то в 4 утра.
Еще обрабатываю ионограммы - графики, которые показывают состояние верхних слоев атмосферы. Они как раз отличаются большой ионизацией. Мы получим данные с помощью ионозонда, который разработали сотрудники нашего отдела радиофизики геокосмоса Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины.
Я пишу диссертацию и стараюсь заниматься по учебникам, которые взяла с собой. В университете писала диплом о функционировании и влияние человека на окружающую среду Антарктики.
Что прихватили с собой в экспедицию?
У меня четыре вышиванки. И писать диктант буду в одной из них. Еще рукоделия, аутентичные украшения и даже "визитная карточка Яроша" - календарик, который со мной с 2015 года. Куда же без такого магического артефакта? (смеется) .
Что для вас стало открытием во время работы на станции?
Я работаю с людьми, которые неоднократно зимовали в Антарктике, и к этому увлекалась литературой о полярные исследования. Поэтому к зимовке много знала об этом регионе. Но два маленьких открытия все же было: пингвины спят лежа, а у тюленей есть маленький хвостик. Приручать любую живность здесь нельзя - мы только наблюдатели. Как эколог по специальности я придерживаюсь правил, регламентированных Мадридским протоколом.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки. Туман.
8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.
влажность:
давление:
ветер: