В детском саду в Жихаре открылась новая группа

Открытие новой группы состоялось сегодня, 6 ноября, в детском саду №391 в поселке Жихарь.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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