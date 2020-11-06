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06.11.2020  18:07   

В детском саду в Жихаре открылась новая группа

Открытие новой группы состоялось сегодня, 6 ноября, в детском саду №391 в поселке Жихарь.


//city.kharkov.ua
Группа рассчитана на 25 детей старшего возраста, а всего в этом дошкольном учебном учреждении воспитываются 147 детей. С просьбой открыть дополнительные группы в прошлом году к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу обратились местные жители, поскольку маленьких детей в поселке довольно много.
 
Как отметила председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская, благодаря развитию детского сада и открытию новой группы, на улице Карьерной, где он находится, была реконструирована дорога.
 
«Все это взаимосвязанные события, и это здорово, что поселок развивается. Уверена, что и детям, и родителям понравится в новой группе, где сделан хороший ремонт. А мы будем и дальше развивать этот детсад, ведь здесь есть помещения еще для двух новых групп», - отметила руководитель района.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  детский сад, нова группа, харьков, жихарь
 
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