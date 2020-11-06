06.11.2020 18:07

В детском саду в Жихаре открылась новая группа

Открытие новой группы состоялось сегодня, 6 ноября, в детском саду №391 в поселке Жихарь.



//city.kharkov.ua

Группа рассчитана на 25 детей старшего возраста, а всего в этом дошкольном учебном учреждении воспитываются 147 детей. С просьбой открыть дополнительные группы в прошлом году к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу обратились местные жители, поскольку маленьких детей в поселке довольно много.

Как отметила председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская, благодаря развитию детского сада и открытию новой группы, на улице Карьерной, где он находится, была реконструирована дорога.

«Все это взаимосвязанные события, и это здорово, что поселок развивается. Уверена, что и детям, и родителям понравится в новой группе, где сделан хороший ремонт. А мы будем и дальше развивать этот детсад, ведь здесь есть помещения еще для двух новых групп», - отметила руководитель района.