Главная Новости Образование На Салтовке прошла традиционная благотворительная акция - 2020 «Подари книгу школьной библиотеке» (УО Московского района ХГС)
05.11.2020  14:05   

На Салтовке прошла традиционная благотворительная акция - 2020 «Подари книгу школьной библиотеке» (УО Московского района ХГС)

3 ноября 2020 школьные библиотеки Московского района завершили ежегодную благотворительную акцию «Подари книгу школьной библиотеке».


://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua

Акция, как всегда, начиналась с объявления: "Если у Вас есть возможность пополнить школьный библиотечный фонд интересными современными книгами, что пригодятся ученикам, Не оставайтесь равнодушными! Это книги всегда найдут своего благодарного читателя. Присоединяйтесь к нашей акции! » 

Благодаря акции, которая прошла в рамках Всеукраинского месячника по экологическому воспитанию в 2020 году библиотечные фонды УЗСО района пополнились многими современными детскими книгами!

Источник:   Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради
 Тэги:  школа, библиотека, харьков, академия, книги, подарок
 
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