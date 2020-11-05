05.11.2020 14:05

На Салтовке прошла традиционная благотворительная акция - 2020 «Подари книгу школьной библиотеке» (УО Московского района ХГС)

3 ноября 2020 школьные библиотеки Московского района завершили ежегодную благотворительную акцию «Подари книгу школьной библиотеке».



://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua

Акция, как всегда, начиналась с объявления: "Если у Вас есть возможность пополнить школьный библиотечный фонд интересными современными книгами, что пригодятся ученикам, Не оставайтесь равнодушными! Это книги всегда найдут своего благодарного читателя. Присоединяйтесь к нашей акции! »

Благодаря акции, которая прошла в рамках Всеукраинского месячника по экологическому воспитанию в 2020 году библиотечные фонды УЗСО района пополнились многими современными детскими книгами!