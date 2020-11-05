На Салтовке прошла традиционная благотворительная акция - 2020 «Подари книгу школьной библиотеке» (УО Московского района ХГС)

3 ноября 2020 школьные библиотеки Московского района завершили ежегодную благотворительную акцию «Подари книгу школьной библиотеке».
Акция, как всегда, начиналась с объявления: "Если у Вас есть возможность пополнить школьный библиотечный фонд интересными современными книгами, что пригодятся ученикам, Не оставайтесь равнодушными! Это книги всегда найдут своего благодарного читателя. Присоединяйтесь к нашей акции! »
Благодаря акции, которая прошла в рамках Всеукраинского месячника по экологическому воспитанию в 2020 году библиотечные фонды УЗСО района пополнились многими современными детскими книгами!
День может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
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