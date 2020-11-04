04.11.2020 15:51

На Салтовке завершилась подготовка к Всеукраинскому конкурсу-защите научно-исследовательских работ учеников-членов МАН Украины (Управление образованя Московского района)

Юные академики, в условиях карантина, готовились в режиме онлайн конференции.



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3 ноября 2020 в онлайн-режиме на платформе Zoom состоялась встреча оргкомитета с ответственными за работу с одаренными учащимися в УЗСО.

Вниманию участников конкурса была представлена ​​мультимедийная презентация по материалам ДНиО ХОГА, условия и календарь проведения I (районного) этапа.

Отмечено, что школьный этап происходит в форме Конференции учеников.

Участники получили ответы на свои вопросы. Встреча состоялась в конструктивной деловой атмосфере.