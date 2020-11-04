Главная Новости Образование На Салтовке завершилась подготовка к Всеукраинскому конкурсу-защите научно-исследовательских работ учеников-членов МАН Украины (Управление образованя Московского района)
04.11.2020  15:51   

На Салтовке завершилась подготовка к Всеукраинскому конкурсу-защите научно-исследовательских работ учеников-членов МАН Украины (Управление образованя Московского района)

Юные академики, в условиях карантина, готовились в режиме онлайн конференции.


://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua/

3 ноября 2020 в онлайн-режиме на платформе Zoom состоялась встреча оргкомитета с ответственными за работу с одаренными учащимися в УЗСО. 

Вниманию участников конкурса была представлена ​​мультимедийная презентация по материалам ДНиО ХОГА, условия и календарь проведения I (районного) этапа. 

Отмечено, что школьный этап происходит в форме Конференции учеников. 

Участники получили ответы на свои вопросы. Встреча состоялась в конструктивной деловой атмосфере.

Источник:   Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради
 Тэги:  ман, харьков, подготовка, академик, школа
 
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