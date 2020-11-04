На Салтовке завершилась подготовка к Всеукраинскому конкурсу-защите научно-исследовательских работ учеников-членов МАН Украины (Управление образованя Московского района)

Юные академики, в условиях карантина, готовились в режиме онлайн конференции.
3 ноября 2020 в онлайн-режиме на платформе Zoom состоялась встреча оргкомитета с ответственными за работу с одаренными учащимися в УЗСО.
Вниманию участников конкурса была представлена мультимедийная презентация по материалам ДНиО ХОГА, условия и календарь проведения I (районного) этапа.
Отмечено, что школьный этап происходит в форме Конференции учеников.
Участники получили ответы на свои вопросы. Встреча состоялась в конструктивной деловой атмосфере.
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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