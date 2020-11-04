04.11.2020 13:23

Харьковских школьников и их родителей предупредили о проведении 2-го этапа Недели безопасности дорожного движения (Департамент образования ХГС)

С 09 по 15 ноября 2020 в Харькове будет проведен 2-й этап Недели безопасности дорожного движения, который призван привлечь внимание общества к проблемам травматизма и смертности на украинских дорогах и поиска путей их преодоления.



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С учетом необходимости обеспечения надлежащих противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение осложнения эпидемической ситуации вследствие распространения коронавирусной болезни (COVID-19) - подавляющее большинство мероприятий в рамках Недели безопасности дорожного движения будет проводиться в дистанционном формате.