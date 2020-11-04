Главная Новости Образование Харьковских школьников и их родителей предупредили о проведении 2-го этапа Недели безопасности дорожного движения (Департамент образования ХГС)
04.11.2020  13:23   

Харьковских школьников и их родителей предупредили о проведении 2-го этапа Недели безопасности дорожного движения (Департамент образования ХГС)

С 09 по 15 ноября 2020 в Харькове будет проведен 2-й этап Недели безопасности дорожного движения, который призван привлечь внимание общества к проблемам травматизма и смертности на украинских дорогах и поиска путей их преодоления.


://facebook.com
С учетом необходимости обеспечения надлежащих противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение осложнения эпидемической ситуации вследствие распространения коронавирусной болезни (COVID-19) - подавляющее большинство мероприятий в рамках Недели безопасности дорожного движения будет проводиться в дистанционном формате.
   Общему плану мероприятий по проведению 2-го этапа Недели безопасности дорожного движения с 09 по 15 ноября 2020 можно ознакомиться здесь.
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  безопасность, учеба, движение, харьков, департамент
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.06 Власть Місто виділило кошти на проєктування Єдиної системи відеоспостереження 07.05 Криминал и происшествия Полиция усиливает меры безопасности на майские праздники (ВИДЕО) 09.04 Власть В Кабмине диетологи просчитали продовольственную безопасность граждан в калориях, а не гривнах
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 