Харьковских школьников и их родителей предупредили о проведении 2-го этапа Недели безопасности дорожного движения (Департамент образования ХГС)

С 09 по 15 ноября 2020 в Харькове будет проведен 2-й этап Недели безопасности дорожного движения, который призван привлечь внимание общества к проблемам травматизма и смертности на украинских дорогах и поиска путей их преодоления.
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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