03.11.2020 15:06

Профильный департамент разместил учебники для харьковских учителей, перешедших на дистанционное обучение (ДО ХГС)

На время карантина чиновники дали разъяснения как учить и как самим учиться.



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Министерство образования и науки Украины предоставило разъяснения (письмо МОН от 02 11.2020 № 1 / 9-609) по организации дистанционного обучения в соответствии с Положением о дистанционной форме получения полного общего среднего образования (утверждено приказом МОН от 08.09.2020 года № 1115 и зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 8 сентября 2020 под № 941/35224 от), которое вступило в силу 16 октября 2020.