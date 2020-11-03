Главная Новости Образование Профильный департамент разместил учебники для харьковских учителей, перешедших на дистанционное обучение (ДО ХГС)
03.11.2020  15:06   

Профильный департамент разместил учебники для харьковских учителей, перешедших на дистанционное обучение (ДО ХГС)

На время карантина чиновники дали разъяснения как учить и как самим учиться.


://kharkivosvita.net.ua/

Министерство образования и науки Украины предоставило разъяснения (письмо МОН от 02 11.2020 № 1 / 9-609) по организации дистанционного обучения в соответствии с Положением о дистанционной форме получения полного общего среднего образования (утверждено приказом МОН от 08.09.2020 года № 1115 и зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 8 сентября 2020 под № 941/35224 от), которое вступило в силу 16 октября 2020.

   С методическими рекомендациями для начальной, основной и старшей школ по дистанционного обучения можно ознакомиться также в руководстве для школ об организации дистанционного обучения одобренного Министерством образования и науки (ссылка на мобильную версию руководства).
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  дистанционное обучение, харьков, учебник, рекомендациии
 
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