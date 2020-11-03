Профильный департамент разместил учебники для харьковских учителей, перешедших на дистанционное обучение (ДО ХГС)

На время карантина чиновники дали разъяснения как учить и как самим учиться.
Министерство образования и науки Украины предоставило разъяснения (письмо МОН от 02 11.2020 № 1 / 9-609) по организации дистанционного обучения в соответствии с Положением о дистанционной форме получения полного общего среднего образования (утверждено приказом МОН от 08.09.2020 года № 1115 и зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 8 сентября 2020 под № 941/35224 от), которое вступило в силу 16 октября 2020.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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