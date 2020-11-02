В Харьковских школах вводится дистанционный режим обучения (ХГС)

С завтрашнего дня во всех классах общеобразовательных учреждений города Харькова, кроме начальной школы, вводится дистанционный режим обучения.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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