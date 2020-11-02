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02.11.2020  19:45   

В Харьковских школах вводится дистанционный режим обучения (ХГС)

С завтрашнего дня во всех классах общеобразовательных учреждений города Харькова, кроме начальной школы, вводится дистанционный режим обучения.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 2 ноября 2020 года, на рабочем совещании, посвященном противодействию распространению коронавируса, сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.
 
По ее словам, ученики 1-4 классов будут учиться, как обычно, а все остальные школьники - дистанционно.
 
«Вчера закончились осенние каникулы, и учебные учреждения возобновили занятия. Сегодня большинство детей было в школе. Необходимо было провести медосмотры, провести беседы с детьми по будущему дистанционному обучению, внести соответствующие коррективы в расписание. С завтрашнего дня начальная школа учится в стационарном режиме, а старшая - в дистанционном. В работе детских садов ничего не изменилось», - отметила Ольга Деменко.
 
В музыкальных школах и школах эстетического воспитания обучение проводится только индивидуально, а групповые занятия отменены.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  карантин, школа, харьков, дистанционное обучение, ученики, коронавирус
 
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