Харьковским школьникам в День всеукраинского диктанта предложили дополнительнй квест

Департамент образования горсовета подготовил городской конкурс знатоков украинского языка «Филолог-эрудит» среди учащихся 4-7-х классов учреждений общего среднего образования Харькова.
9 ноября с случаю Дня украинской письменности и языка проводиться городской конкурс знатоков украинского языка «Филолог-эрудит» среди учащихся 4-7-х классов учреждений общего среднего образования г.. Харьков.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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