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02.11.2020  16:07   

Харьковским школьникам в День всеукраинского диктанта предложили дополнительнй квест

Департамент образования горсовета подготовил городской конкурс знатоков украинского языка «Филолог-эрудит» среди учащихся 4-7-х классов учреждений общего среднего образования Харькова.


// kharkivosvita.net.ua

9 ноября с случаю Дня украинской письменности и языка проводиться городской конкурс знатоков украинского языка «Филолог-эрудит» среди учащихся 4-7-х классов учреждений общего среднего образования г.. Харьков.

   В 8.00 на сайте Департамента образования будут размещены задача конкурса, координаторы в учебных заведениях имеют распечатать и раздать участникам. Полученный учениками комплект задач содержать 10 задач универсального характера, охватывать различные разделы языкознания. 
   Юные филологи продемонстрируют ловкость в интеллектуальных языковедческих играх, умение решать лингвистические задачи, конструировать языковые единицы, редактировать тексты, выполнять творческие задания.
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  образование, харьков, эрудит, диктант
 
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