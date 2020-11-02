02.11.2020 15:42

Новые условия для обучения в колледжах: как будут поступать харьковские школьники в 2021 году (МОН Украины)

Утверждены условия приема в учреждения профессионального предвысшего образования Харькова



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Министерством образования утверждены Условия приема на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования в 2021 году.

Документ определяет правила, по которым будет происходить набор абитуриентов во время проведения вступительной кампании.

В Министерстве образования отмечают, что условия приема содержат новации, которые должны сделать поступление более прозрачным и комфортным.

В частности, абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования, смогут оценить свои шансы еще до подачи документов - им будет предоставлена возможность сначала сдать вступительные экзамены и творческие конкурсы, а уже потом подавать документы в выбранное заведение.

К тому же при поступлении на основе образовательно-квалификационного уровня сотрудника, в случае представления результатов ЗНО, балл абитуриента за соответствующий вступительный экзамен повышается на 25%.

Также Условиями приема предусмотрено продление периода проведения вступ ительных экзаменов для абитуриентов, поступающих на основе базового общего среднего образования. Это позволит учреждениям более гибко подойти к организации вступительной кампании, с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

В 2021 году предусмотрен дополнительный прием документов для получения профессионального предвысшего образования на контрактной основе. Правом дополнительного приема смогут воспользоваться абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогут вовремя подать документы.

Кроме того, работодатели смогут направлять на контрактное обучение в учреждения профессионального предвысшего образования группы своих сотрудников в течение всего учебного года.

Старт вступительной кампании в учреждения профессионального предвысшего образования запланирован на конец июня.