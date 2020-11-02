105-я харьковская школа стала лауреатом регионального соревнования в учебных инновациях (Академия непрерывного образования)

Опубликованы итоги проведения VII областная тематической онлайн-выставки эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины XXI века»
26 - 30 октября 2020 состоялась VІІ областная онлайн-выставка эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины XXI века» по теме «Новая украинская школа: создание инклюзивного образовательного пространства». Номинации: «Создание инклюзивного образовательного среды в учебном заведении»; «Реализация компетентностного подхода в условиях современной инклюзивного образования»: психолого-педагогические аспекты »; «Образовательный инклюзивный пространство современного учебного заведения: лучшие практики и эффективные технологии».
Выставка проводилась в дистанционном формате и стала виртуальным площадкой для получения новой информации, обмена опытом, идеями по созданию инклюзивного образовательного среды современного учебного заведения.
Участие в выставке приняли 5 учебных заведений Харьковского региона. Свой опыт учебные заведения высветили в режиме онлайн-презентации, материалы экспозиции размещена на странице собственного сайта, проведения интерактивные мероприятия: мастер-класс, методические эстафету и workshop, интерактивную работу творческой группы учителей, предложен комплекс физических упражнений в информационном блоге. Дипломом I степени седьмой областной тематической онлайн-выставки эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины XXI века» отмечено:
Материалы о ходе и итогах седьмой онлайн-выставки размещен на сайте Академии страница «Разделы сайта», подстраница «Онлайн-выставка« Образование Харьковщины XXI века » http://surl.li/gpju
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
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