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02.11.2020  15:25   

105-я харьковская школа стала лауреатом регионального соревнования в учебных инновациях (Академия непрерывного образования)

Опубликованы итоги проведения VII областная тематической онлайн-выставки эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины XXI века»


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26 - 30 октября 2020 состоялась VІІ областная онлайн-выставка эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины XXI века» по теме «Новая украинская школа: создание инклюзивного образовательного пространства». Номинации: «Создание инклюзивного образовательного среды в учебном заведении»; «Реализация компетентностного подхода в условиях современной инклюзивного образования»: психолого-педагогические аспекты »; «Образовательный инклюзивный пространство современного учебного заведения: лучшие практики и эффективные технологии».

Выставка проводилась в дистанционном формате и стала виртуальным площадкой для получения новой информации, обмена опытом, идеями по созданию инклюзивного образовательного среды современного учебного заведения.

Участие в выставке приняли 5 учебных заведений Харьковского региона. Свой опыт учебные заведения высветили в режиме онлайн-презентации, материалы экспозиции размещена на странице собственного сайта, проведения интерактивные мероприятия: мастер-класс, методические эстафету и workshop, интерактивную работу творческой группы учителей, предложен комплекс физических упражнений в информационном блоге. Дипломом I степени седьмой областной тематической онлайн-выставки эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины XXI века» отмечено:

  • Изюмский дошкольное учебное заведение (ясли-сад) № 4 комбинированного типа Изюмского городского совета Харьковской области;
  • Временный творческий коллектив учителей начальных классов ЗО
    м. Чугуева «Инклюзивное образование: равные условия для всех» Управление образования Чугуевского городского совета;
  • Харьковская общеобразовательная школа I - III ступеней № 105 Харьковского городского совета Харьковской области.

Материалы о ходе и итогах седьмой онлайн-выставки размещен на сайте Академии страница «Разделы сайта», подстраница «Онлайн-выставка« Образование Харьковщины XXI века » http://surl.li/gpju

Источник:   Харьковская академия непрерывного образования
 Тэги:  школа, соревнование, харьков, академия
 
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