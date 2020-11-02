Зачисление иностранцев в харьковские вузы продлено из-за карантина

Сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования Украины в 2020/2021 учебном году продлены в связи с карантинными ограничениями.
Об этом сообщил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает УНН.
"В связи с карантинными ограничениями и эпидемиологической ситуацией МОН продлило сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования Украины в 2020/2021 учебном году дважды в год: до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021 года. Также предоставляется возможность для иностранцев учиться по дистанционной форме, за исключением специальностей области знаний "22.Здравоохранение", - сообщил Шкарлет.
Соответствующие изменения, по его словам, зарегистрированы в Минюсте и 30 октября официально опубликованы.
Напомним, на фоне пандемии студентов-иностранцев в Украине стало существенно меньше.
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