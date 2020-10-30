Со 2 ноября младшие ученики области пойдут в школу (ХОГА)

30.10.2020 12:58

Ученики 1-4 классов пойдут в школу, все остальные школьники будут заниматься дистанционно.

Такую инициативу ХОГА поддержали на Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Напомним, со 2 ноября на территории Харьковской области начнет действовать новое карантинное зонирование. В «красной» зоне остаются Богодуховский, Золочевский районы и город Харьков. Начиная со 2 ноября, Лозовской, Первомайский районы и город Люботин, которые ранее были в «красной» зоне, переходят в «оранжевую».

В разговоре с Министром здравоохранения Максимом Степановым заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух сообщил, что, проанализировав динамику заболеваемости в Харьковской области за последнюю неделю, можно отметить положительные тенденции.

«Количество тестов у нас за вчера было 3300 - это рекорд, но количество подтвержденных случаев остается на том же уровне, даже начинает уменьшаться», - сообщил Тарас Пастух.

Он обратился к Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с просьбой разрешить обучение в школах области учеников 1 - 4 классов.

«Мы все школы переводим на дистанционное обучение, даже там, где есть «оранжевая» зона в районах. Но дети 1- 4 классов - это те дети, которые еще не могут в полной мере самостоятельно пользоваться компьютерной техникой, сама методика обучения другая», - отметил Тарас Пастух.

Максим Степанов согласился внести изменения в решение комиссии и позволить ученикам 1 - 4 классов посещать учебные заведения при условии соблюдения всех необходимых карантинных ограничений в школах области.

«Что касается учебных заведений Харьковской области - мы можем поддержать с учетом того, что вы сегодня проведете соответствующее заседание региональной комиссии», - сказал Максим Степанов.