29.10.2020 16:07

Харьковские педагоги online делятся успехами «online образования» на online-выставке

В течение 26 - 30 октября 2020 происходит VІІ областная онлайн-выставка эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины XXI века» по теме «Новая украинская школа: создание инклюзивного образовательного пространства».



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Номинации:

«Создание инклюзивного образовательного среды в учебном заведении»;

«Реализация компетентностного подхода в условиях современной инклюзивного образования»: психолого-педагогические аспекты »;

«Образовательный инклюзивный пространство современного учебного заведения: лучшие практики и эффективные технологии».

В мероприятии принимают участие 5 учебных заведений Харьковского региона, с материалами участников выставки можно ознакомиться по призванию https://drive.google.com/file/d/1ywpEXrk9RYS6bOjUrtSCsfAU_MyMAy_w/view?usp=sharing .

30.10.2020 с 15.00 до 16.30 планируется проведение итоговой онлайн-конференции по обмену опытом между участниками выставки и экспертами. Онлайн-конференция состоится на платформе Zoom.

Информацию об итогах и результатах VИИ областной тематической онлайн-выставки эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины XXI века» будут освещены на сайте Академии в разделах «Новости» и «Педагогическая выставка« Образование Харьковщины XXI века » 1 ноября 2020 ( https: // sites .google.com / d / 1T4s9LpG5RBVgWtDuK2OUSv9BFXJq9iCW / p / 1Uk6xH_oWxS3SlX2H2NMi3UhKiDghp9Ox / edit ).