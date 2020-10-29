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29.10.2020  16:07   

Харьковские педагоги online делятся успехами «online образования» на online-выставке

В течение 26 - 30 октября 2020 происходит VІІ областная онлайн-выставка эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины XXI века» по теме «Новая украинская школа: создание инклюзивного образовательного пространства».


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Номинации:

  • «Создание инклюзивного образовательного среды в учебном заведении»; 
  • «Реализация компетентностного подхода в условиях современной инклюзивного образования»: психолого-педагогические аспекты »; 
  • «Образовательный инклюзивный пространство современного учебного заведения: лучшие практики и эффективные технологии». 

В мероприятии принимают участие 5 учебных заведений Харьковского региона, с материалами участников выставки можно ознакомиться по призванию https://drive.google.com/file/d/1ywpEXrk9RYS6bOjUrtSCsfAU_MyMAy_w/view?usp=sharing .

30.10.2020 с 15.00 до 16.30 планируется проведение итоговой онлайн-конференции по обмену опытом между участниками выставки и экспертами. Онлайн-конференция состоится на платформе Zoom.

Информацию об итогах и результатах VИИ областной тематической онлайн-выставки эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины XXI века» будут освещены на сайте Академии в разделах «Новости» и «Педагогическая выставка« Образование Харьковщины XXI века » 1 ноября 2020 ( https: // sites .google.com / d / 1T4s9LpG5RBVgWtDuK2OUSv9BFXJq9iCW / p / 1Uk6xH_oWxS3SlX2H2NMi3UhKiDghp9Ox / edit ).

Источник:   Харьковская академия непрерывного образования
 Тэги:  online, образование, харьков. педагоги
 
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