Харьковские педагоги online делятся успехами «online образования» на online-выставке

В течение 26 - 30 октября 2020 происходит VІІ областная онлайн-выставка эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины XXI века» по теме «Новая украинская школа: создание инклюзивного образовательного пространства».
Номинации:
В мероприятии принимают участие 5 учебных заведений Харьковского региона, с материалами участников выставки можно ознакомиться по призванию https://drive.google.com/file/d/1ywpEXrk9RYS6bOjUrtSCsfAU_MyMAy_w/view?usp=sharing .
30.10.2020 с 15.00 до 16.30 планируется проведение итоговой онлайн-конференции по обмену опытом между участниками выставки и экспертами. Онлайн-конференция состоится на платформе Zoom.
Информацию об итогах и результатах VИИ областной тематической онлайн-выставки эффективного педагогического опыта «Образование Харьковщины XXI века» будут освещены на сайте Академии в разделах «Новости» и «Педагогическая выставка« Образование Харьковщины XXI века » 1 ноября 2020 ( https: // sites .google.com / d / 1T4s9LpG5RBVgWtDuK2OUSv9BFXJq9iCW / p / 1Uk6xH_oWxS3SlX2H2NMi3UhKiDghp9Ox / edit ).
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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