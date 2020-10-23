23.10.2020 11:14

ФОТО: В Юракадемии открыли новый спортзал (Горсовет)

Спортивный зал бокса и кикбоксинга торжественно открыли после реконструкции в учебно-спортивном комплексе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



// city.kharkov.ua

В церемонии открытия приняли участие ректор университета Василий Таций, представители ректората и руководство учебно-спортивного комплекса, спортсмены-студенты вуза, а также почетный член Ассоциации выпускников НЮУ, заслуженный юрист Украины, секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.

Ректор университета отметил высокие спортивные достижения студентов университета и вручил им Благодарности и Почетные грамоты.



«Студенты нашего университета славятся своими победами на соревнованиях разных уровней. Тяга к таким энергичным и жестким видам спорта, как бокс и кикбоксинг, я считаю, является вполне естественной для будущих юристов. Победы в спорте помогут им в будущем в профессиональной карьере и в жизни. Они научатся защищать себя и других», - отметил Василий Таций.





По его словам, огромный вклад в реализацию проекта реконструкции и строительства зала для бокса и кикбоксинга внесла Ассоциация выпускников юридического университета. Также поддержку на всех уровнях оказывает городская власть.



«Благодаря мэру Харькова Геннадию Кернесу в городе проводится много работы в сфере спорта: открываются стадионы, спортивные площадки и залы. Воспитанники спорткомплекса университета регулярно завоевывают высокие спортивные награды и заслуженно получают поддержку со стороны городского совета», - отметил секретарь горсовета Александр Новак.





Он вручил выдающимся спортсменам Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета, а также принял участие в церемонии присвоения спортивных разрядов воспитанникам клуба. Так, за победу в чемпионате Украины по кикбоксингу был присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» Ростиславу Мительскому и Валерию Катурге. Спортсмены получили удостоверения и памятные знаки.



«С детства занимаюсь спортом, очень доволен нашим спортзалом, прекрасная база для тренировки. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в благоустройстве этого помещения. Сейчас учусь на втором курсе. Буду прокурором, но спорт бросать не буду. Лидировал и буду лидировать на чемпионатах Украины, Европы, мира», - поделился планами Валерий Катурга.





Отметим, в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого работают 8 спортивных клубов. В этих секциях занимаются более 1 тыс. студентов и более 250 преподавателей. Это позволяет студентам совершенствовать свои достижения в спорте параллельно с учебой.



Клуб бокса и кикбоксинга достиг значительных успехов: с ним связаны имена многократных чемпионов Украины, призеров и участников чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. За последние пять лет клуб получил 154 медали на соревнованиях различного уровня, среди которых - 82 золотых, 34 серебряных, 38 бронзовых наград. Так, победителями чемпионата и Кубка Украины по кикбоксингу WPKA становились Эдуард Мельников, Андрей Григорьев-Шаповалов, Навруз Алиев и др. Среди известных боксеров спортклуба университета - чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, Почетный гражданин города Харькова Александр Гвоздик.