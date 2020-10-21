ФОТО: В Жихаре готовят помещение для новой дошкольной группы (Горсовет)

Ремонт новой группы выполняют в детском саду №391 в пос. Жихарь Основянского района.
20 октября с ходом работ ознакомился первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. По его словам, новая группа будет рассчитана на 25 детей старшего возраста, а всего в детском саду воспитывается 147 детей.
Заведующая детского сада №391 Оксана Дзебань отметила, что дошкольное учебное учреждение работает с 1979 года, ему 41 год. Сейчас в детском саду работают восемь групп, но так как детей в поселке очень много, была потребность открыть новые группы. С такой просьбой в прошлом году к Харьковском городскому голове Геннадию Кернесу обратились родители, и сейчас ремонтные работы завершаются.
«Коммуникации все подведены, установлены новые окна, двери, отремонтирована крыша. Пошпаклеваны все стены, на них укладывается плитка, а в раздевалке уже поклеены обои. Думаю, что скоро мы откроемся», - сообщила Оксана Дзебань.
Она отметила, что в детском саду останутся еще две нерабочие группы, которые в будущем также хотят отремонтировать.
Напомним, что в Харькове продолжают ремонтировать и открывать детские сады и группы. В частности, в сентябре возобновил работу детский сад №333 в Индустриальном районе.
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