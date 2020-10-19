19.10.2020 13:50

Не все харьковские школы ушли на каникулы: кто проигнорировал "красную" зону карантина (КТ)

Минимум три частные школы Харькова не ушли на досрочные каникулы: говорят, «внимательно читаем законы Украины».



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19 октября в некоторых харьковских школах продолжился учебный процесс. Речь идет о частных школах. Часть из них, как и бюджетные школы, ушли на каникулы, часть — нет. В школе Бойко до воскресенья родителей не оповещали о том, начнутся ли каникулы. 18 октября в классных мессенджерах появились сообщения о том, что дети выходят на учебу.

"По словам учителей, официальных распоряжений не поступало, потому дети учатся. Но автобус школьный все-таки отменили. Наверное, чтобы не было настолько очевидно, что школа работает. Мнения родителей никто не спрашивал, конечно же", — рассказала KHARKIV Today мама одного из учеников школы.

В школе Бойко KHARKIV Today не ответили, ушли ли школьники на досрочные каникулы, пообещали перезвонить позже. Однако во время разговора в приемной отметили: сейчас в школе - перемена. На официальной странице школы сказано, что осенние каникулы начнутся 26 октября.

Ученики гимназии "Вересень" тоже продолжили заниматься. На каникулы они уйдут по расписанию - с 26-го октября. Директор Виктория Павловская-Кравчук указала на законодательство и отсутствие случаев коронавируса, поясняя причину продолжения занятий в гимназии.

"Нет. Вы читали то, что там написано в законах? В каких случаях дети уходят на карантин? У нас никто не болеет, зачем нам уходить? Со следующей недели, с 26-го", - сказала директор.

В этот же день, 26 октября, стартуют каникулы у учеников школы "Ранок". Здесь говорят: решение об уходе на досрочные каникулы переложили на школы. Занятия у школьников "Ранка" продолжаются, в классах проводят дезинфекцию, родителям разрешили оставлять детей дома, если боятся коронавируса. Случаи инфекции здесь были в одном классе, но уже все выздоровели.

"У нас сейчас у детей занятия. Они с 26-го идут на каникулы по 2 ноября. Потому что, я так понимаю, было на рассмотрение школ, мы не коммунальная школа, поэтому мы для себя решили. У нас маленький класс, проводится дезинфекция, предупреждены родители - кто переживает и боится, тот не пришел в школу, - пояснила секретарь Ирина Михайленко. - Был случай, уже прошел, все выздоровели. Уходили на самоизоляцию, об этом управление образования знает".

В гимназии "Очаг" детей отправили на досрочные каникулы. Там говорят, что получили соответствующее распоряжение от администрации Киевского района. Такую паузу считают необходимой.

"Мы ушли на досрочные каникулы, как и все школы Киевского района. По распоряжению нашей администрации, управления мы тоже решили не рисковать и сделать эту паузу в две недели, с 19-го по 30-е", — сказала директор Лариса Середа.

По ее словам, с сентября в гимназии были подтверждены случаи коронавируса в трех классах - втором, одиннадцатом и шестом. Дети уходили на самоизоляцию, обучение продолжалось дистанционно. Среди сотрудников гимназии зафиксировано два случая. Один сейчас проходит лечение в больнице.

"Были случаи, мы закрывали классы на две недели на самоизоляцию. Слава Богу, дети болели не проблемно, они больше были контактные, но тоже были позитивные тесты. Второй класс, одиннадцатый и ребенок из шестого класса. Мы дистанционно организовали им обучение. Коллега болела. Официально подтвержденный сейчас еще один есть случай, но это сотрудник, не учитель. Он находится в больнице. Состояние не критическое, двухстороннее воспаление легких. Температура держится, поэтому решили госпитализацию", - отметила Лариса Васильевна.

Решение о досрочных каникулах приняли и в лицее "Профессионал".

"Ушли, с 19-го по 30-е. Нет, не было случаев", - сказала директор Оксана Будко.

Отметим, на сайте Харьковского городского совета опубликован протокол №23 внеочередного заседания городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям "Об усилении противоэпидемических мероприятий в соответствие с "красным" уровнем эпидемической опасности на территории Харькова". Второй пункт решений комиссии говорит о досрочных каникулах у школьников.

"Ввести каникулы в заведениях общего среднего образования города Харькова с 19 по 30 октября 2020 года", - сказано в протоколе.

Напомним, 16 октября на внеочередном заседании Харьковской городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям вице-мэр Игорь Терехов заявил, что школы продолжат работать в обычном режиме.

"Школы по постановлению Кабмина нам не предписано закрывать. Поэтому работают как работают, уходят на те плановые каникулы, которые есть", - сказал тогда Терехов.

"Школы, как это предписывают решения Кабинета Министров, уходят на каникулы с 19-го октября, но детские сады работают", - написал Терехов на своей странице в Facebook.