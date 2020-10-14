14.10.2020 13:27

В большинстве районов Харьковской области школы уйдут на каникулы с 15 октября

Решение принимали отдельно в райцентрах, городах и ОТГ - в Харьковской области определили три даты старта каникул.



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С 15 октября пойдут на каникулы школьники из 21 райцентра, города и объединенной территориальной громады, с 19-го октября - из десяти, с 22-го октября - из восьми. Об этом сообщила KHARKIV Today начальник отдела общего среднего, внешкольного образования и лицензирования образовательной деятельности управления образования Департамента науки и образования Харьковской областной государственной администрации Елена Кононенко.

"У нас есть несколько вариантов. Большинство районов, городов и объединенных территориальных громад, а именно 21, уходят на каникулы с 15-го. Десять - с 19-го, восемь уходят с 22-го. Это по 30 октября включительно. В данном случае решение принято в рамках района, и в районе все школы идут в одно и то же время", - сказала Кононенко.

Однако называть разбивку по районам, городам и ОТГ в департаменте науки и образования ХОГА отказались "без согласия администрации". Таблицу с датами каникул у школьников направили на имя главы Харьковской ОГА.

Отметим, в Первомайском городском совете ранее сообщили, что осенние каникулы в Первомайском стартуют 15 октября и продлятся до 30 октября. Такое же решение приняли в Нововодолажском районе. В Змиевском районе была лишь рекомендация о досрочных каникулах. В Лозовой решили идти на каникулы с 19 октября.

Как писал KHARKIV Today, 12 октября директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко заявила, что харьковские школьники не уйдут на досрочные каникулы, пока не будет соответствующего указа Министерства образования и науки и Кабинета министров (пока это - лишь рекомендация).