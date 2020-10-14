14.10.2020 14:12

В городском совете прошла встреча со студентами юридического университета (Горсовет)

Студенты Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого обратились в Харьковский городской совет с просьбой решить ряд бытовых вопросов.



//city.kharkov.ua

С представителями студенческого самоуправления вуза сегодня, 13 октября 2020 года, провели встречу секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, представители профильных департаментов городского совета и Молодежного совета при Харьковском городском голове.

Как сообщила председатель Студенческого сената Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Кристина Тверезовская, студенты просят установить освещение на территории волейбольной площадки возле общежитий НЮУ №1 и 2 по ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-а и, по возможности, ее обновить. Также необходимо отремонтировать подъездную дорогу к общежитиям.

Заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов отметил, что на балансе города находится только часть этой дороги, поэтому этот вопрос изучат и проработают пути его решения.

Александр Новак также поручил рассмотреть просьбу о строительстве новой волейбольной площадки, установить там освещение. Кроме того, секретарь горсовета предложил создать комиссию по правовым вопросам в Молодежном совете при Харьковском городском голове.

«Студенты - члены нашей территориальной громады, и нужно создавать комфортные условия для их проживания и учебы. Сегодня прошла встреча с представителями студенческого сената юридического университета, поскольку они сами вышли в городской совет со своими вопросами. К нам могут обращаться студенты разных вузов, на их просьбы также отреагируют и постараются решить», - отметил Александр Новак.

Как отметила Кристина Тверезовская, это не первое общение студентов НЮУ им. Ярослава Мудрого с представителями городского совета. В прошлом году они обращались в Департамент коммунального хозяйства и также получили положительный ответ.

Напомним, что сегодня Харьковский городской совет подписал с Национальным юридическим университетом имени Ярослава Мудрого договор о прохождении студентами практики.