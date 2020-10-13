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13.10.2020  17:12   

Городской совет подписал договор о практике студентов с Юридическим университетом (Горсовет)

Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак и ректор Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Василий Таций сегодня, 13 октября 2020 года, подписали договор о сотрудничестве.


//city.kharkov.ua
Документ предусматривает прохождение студентами юридического университета практики в Харьковском городском совете. Двусторонний договор предусматривает сотрудничество сроком на пять лет. Ранее такой же договор был подписан в 2015 году. 
 
Как отметил Александр Новак, благодаря НЮУ имени Ярослава Мудрого  Харьков считается центром юриспруденции Украины. Впервые подобный договор был заключен пять лет назад, и за это время стороны убедились, насколько важно такое сотрудничество. 
 
По его словам, многие студенты, которые успешно прошли практику в городском совете, остались там работать. В Харьковском городском совете, его исполнительных органах всего работают около полутысячи выпускников Национального юридического университета.
 
«Это направление в сотрудничестве с вузом будет успешным и в будущем, городской голова Геннадий Кернес его поддерживает. Те молодые люди, которые пройдут практику, а затем стажировку в городском совете, в дальнейшем смогут определиться, где им лучше остаться работать. Это может быть  городской совет, его исполнительные органы, а также наши коммунальные предприятия и учреждения», - отметил Александр Новак. 
 
Ректор университета Василий Таций поблагодарил городской совет за сотрудничество и отметил, что подписание договора с одной стороны даст возможность повысить качество подготовки молодых специалистов, а с другой - лучше решать задачи, которые стоят перед органами местного самоуправления.
 
«Местные органы власти нуждаются в квалифицированных юристах. Очень благодарен мэру Харькова Геннадию Кернесу и Вам за сотрудничество», - сказал Василий Таций. 
 
Отметим, что Харьковский городской совет и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого сотрудничают более 10 лет. Среди направлений совместной работы - проведение семинаров преподавателями университета для представителей городского совета, консультации и разъяснения отдельных положений законодательства Украины, стажировка студентов университета в исполнительных органах городского совета.
 
Также городским советом подписаны подобные  договоры о практике студентов с Харьковским национальным экономическим университетом имени Семена Кузнеца и Харьковским национальным университетом городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  договор о практике, юридический университет, харьков, студенты
 
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