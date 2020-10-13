13.10.2020 17:12

Городской совет подписал договор о практике студентов с Юридическим университетом (Горсовет)

Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак и ректор Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Василий Таций сегодня, 13 октября 2020 года, подписали договор о сотрудничестве.



//city.kharkov.ua

Документ предусматривает прохождение студентами юридического университета практики в Харьковском городском совете. Двусторонний договор предусматривает сотрудничество сроком на пять лет. Ранее такой же договор был подписан в 2015 году.

Как отметил Александр Новак, благодаря НЮУ имени Ярослава Мудрого Харьков считается центром юриспруденции Украины. Впервые подобный договор был заключен пять лет назад, и за это время стороны убедились, насколько важно такое сотрудничество.

По его словам, многие студенты, которые успешно прошли практику в городском совете, остались там работать. В Харьковском городском совете, его исполнительных органах всего работают около полутысячи выпускников Национального юридического университета.

«Это направление в сотрудничестве с вузом будет успешным и в будущем, городской голова Геннадий Кернес его поддерживает. Те молодые люди, которые пройдут практику, а затем стажировку в городском совете, в дальнейшем смогут определиться, где им лучше остаться работать. Это может быть городской совет, его исполнительные органы, а также наши коммунальные предприятия и учреждения», - отметил Александр Новак.

Ректор университета Василий Таций поблагодарил городской совет за сотрудничество и отметил, что подписание договора с одной стороны даст возможность повысить качество подготовки молодых специалистов, а с другой - лучше решать задачи, которые стоят перед органами местного самоуправления.

«Местные органы власти нуждаются в квалифицированных юристах. Очень благодарен мэру Харькова Геннадию Кернесу и Вам за сотрудничество», - сказал Василий Таций.

Отметим, что Харьковский городской совет и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого сотрудничают более 10 лет. Среди направлений совместной работы - проведение семинаров преподавателями университета для представителей городского совета, консультации и разъяснения отдельных положений законодательства Украины, стажировка студентов университета в исполнительных органах городского совета.

Также городским советом подписаны подобные договоры о практике студентов с Харьковским национальным экономическим университетом имени Семена Кузнеца и Харьковским национальным университетом городского хозяйства имени А.Н. Бекетова.