13.10.2020 16:06

За нарушение питания в школьных столовых харьковские инспекторы привлекли к административной отверственности 56 человек (Госпотребслужба)

За истекший период года специалистами районных и городских подразделений Главного управления в составе комиссий проведено более 1500 проверок учебных заведений по вопросу соблюдения требований санитарного законодательства - треть из которых была с выявлением нарушений.



://facebook.com

Контроль за созданием условий для безопасной организации питания проводился и в ходе осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) - в сфере санитарного законодательства проведено 34 мероприятия в отношении учреждений дошкольного образования, в сфере безопасности пищевых продуктов - 529 мер в отношении учебных заведений и 53 мероприятия - в отношении поставщиков пищевых продуктов к ним.

Чаще всего в учреждениях не соблюдались требования по ведению документации по организации питания, регистрировались несвоевременное согласование или нарушения примерных двухнедельных меню несогласия перечней поставщиков пищевых продуктов, несоблюдение правил отбора и хранения суточных проб, сроков прохождения медицинских осмотров и правил личной гигиены персоналом пищеблоков, температурного режима холодильного оборудования, режима уборки, дезинфекционного режима, необходимости проведения ремонта помещений и оборудования пищеблоков, не велел, или частично внедрена HACCP, и тому подобное.

За нарушение санитарных норм к административной ответственности привлечено 56 человек. С целью устранения выявленных нарушений предоставлено более 500 предписаний руководителям и писем с предложениями основателям заведений, обеспечен контроль за их выполнением.

За установленные нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов предоставлено 101 предписание руководителям учебных заведений, 4 - поставщикам пищевых продуктов, наложен штраф (37 784 грн.) на учебное заведение.

По результатам паспортизации пунктов питания учебных заведений учредителями (руководителями) учреждений были запланированы первоочередные мероприятия по улучшению их материально-технической базы с учетом предложений, предоставленных специалистами Главного управления. К началу учебного года предложенные мероприятия выполнены в 67 учреждениях.

С целью организации рационального и безопасного питания детей в учебных заведениях специалистами Главного управления проводится рассмотрение примерных двухнедельных меню учебных заведений и перечней поставщиков пищевых продуктов с последующим согласованием руководителем Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства, в отчетный период подготовлено более 600 ответов о согласовании или отказе в согласовании предоставленных документов.В ходе рассмотрения примерных двухнедельных меню чаще всего оказывались факты их сборки без учета требований по выходу блюд, обеспеченности сезонными продуктами, включение блюд, не рекомендуется для реализации в учебных заведениях (например, натуральный кофе, блюда технология приготовления которых предусматривает добавление неразрешенных для использования в учебных заведениях приправ и специй и т.д.).

Во исполнение «Регионального плана по созданию надлежащих условий для безопасного питания в учреждениях образования области на 2019-2020 годы» специалисты Главного управления активно проводят работу с учредителями, руководителями, работниками учебных заведений, субъектами хозяйствования, задействованными в организации питания детей, по вопросам соблюдение требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, санитарного законодательства при организации питания детей в учебных заведениях, предотвращения случаев пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В течение года организовано и проведено 60 семинаров, принято участие 153 совещаниях.

Вопрос соблюдения требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, санитарного законодательства, санитарного и эпидемического благополучия при организации питания в учебных заведениях находится на постоянном контроле Главного управления, ведь качественное, безопасное и рациональное питание - один из важнейших факторов сохранения и укрепления здоровья детей .