12.10.2020 17:43

Игорь Терехов провел рабочее совещание, посвященное усилению противоэпидемических мер (Горсовет)

Школы города Харькова не планируют идти на досрочные каникулы.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 12 октября 2020 года, во время рабочего совещания, посвященного усилению противоэпидемических мер на территории города, сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, информация, распространенная и. о. министра образования Сергеем Шкарлетом о досрочных школьных каникулах, носит рекомендательный характер. Ольга Деменко отметила, что школы уйдут на каникулы с 15 октября, если соответствующее решение примет Кабмин.

«Сейчас учебные учреждения работают в штатном режиме. Ни одна школа не закрыта. Из 4388 классов, которые есть в наших школах, на сегодня дистанционно учатся 82 класса, или менее 2%. Их количество каждый день меняется, но ситуация вполне контролируемая. Есть случаи заболеваемости коронавирусом среди учителей и персонала школ, но их немного. Мы не уходим на каникулы, ждем постановления Кабмина и приказа министерства. Детсады продолжают работать, как и раньше», - отметила Ольга Деменко.