Харьковские школы продолжать обучение и не пойдут на досрочные каникулы, пока не поступит соответствующего приказа Министерства образования Украины.

Об этом 12 октября сообщила директор Департамента образования и науки Харьковского городского совета Ольга Деменко.
"Об организации досрочных каникул, срочных каникул, как только мы получим в приказной форме Министерства ... Министерство как главный орган исполнительной власти в области образования может взять ответственность и определиться - проводить досрочные или вне срочные - мы ждем", - подчеркнула Деменко.
"На сегодня мы еще не рассматриваем проведения каникул, ожидая постановления Кабинета министров и соответствующего приказа министерства".
По словам руководителя профильного департамента Горсовета, по состоянию на 12 октября в Харькове нет закрытых на карантин школ, работают все детские сады. На дистанционном обучении находится менее чем 2% классов.
По словам Деменко, школы регулярно дезинфицируют.
9 октября департамент получил 5 000 литров дезинфицирующих средств от ОБСЕ.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.
влажность:
давление:
ветер: