12.10.2020 17:17

Харьковские школы продолжать обучение и не пойдут на досрочные каникулы, пока не поступит соответствующего приказа Министерства образования Украины.

Об этом 12 октября сообщила директор Департамента образования и науки Харьковского городского совета Ольга Деменко.



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"Об организации досрочных каникул, срочных каникул, как только мы получим в приказной форме Министерства ... Министерство как главный орган исполнительной власти в области образования может взять ответственность и определиться - проводить досрочные или вне срочные - мы ждем", - подчеркнула Деменко.

"На сегодня мы еще не рассматриваем проведения каникул, ожидая постановления Кабинета министров и соответствующего приказа министерства".

По словам руководителя профильного департамента Горсовета, по состоянию на 12 октября в Харькове нет закрытых на карантин школ, работают все детские сады. На дистанционном обучении находится менее чем 2% классов.

По словам Деменко, школы регулярно дезинфицируют.

9 октября департамент получил 5 000 литров дезинфицирующих средств от ОБСЕ.