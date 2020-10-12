Массовое выселение студентов из харковских общаг отменяется - комментарии министра МОН Украины

По поводу обязательного выезда из общежитий всех студентов министр уточнил, что в официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой.
Школам будет рекомендовано установить каникулы в связи с эпидемической ситуацией. Учреждениям профессионально-технического и высшего образования - временно перейти на дистанционное обучение.
О подготовке такого письма с рекомендациями в учреждения образования сообщил в своем Телеграмм-канале глава ведомства Сергей Шкарлет .
Каникулы в школах, согласно рекомендациям, будет рекомендовано установить с 15 до 30 октября включительно.
Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будет рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимо вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года).
По словам министра, такое же предложение от МОН и МОЗ будет представлено на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС рекомендовано подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании Правительства 13 октября.
По поводу обязательного выезда из общежитий всех студентов, министр позже добавил, что в официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, «красных "карантинных зон и других) с обязательством администраций ЗВО по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20).
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